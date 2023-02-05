الحوثي راعي الفساد.. المليشيا تجبر شبابا على الاعتذار لمروج خمور

تواصل- فريق التحرير

في واقعة صادمة تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي في اليمن، أجبرت المليشيا عددا من الشباب في محافظة إب على الاعتذار لصاحب معمل خمور.

تفاصيل الواقعة:

وفي تفاصيل الواقعة التي نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن مليشيات الحوثي الانقلابية تمارس ضغوطات على شباب داهموا معملا للخمر بمحافظة إب، بهدف إجبارهم على الاعتذار لصاحب المعمل.

وأوضحت أن ما قامت به المليشيا هو تصرف غير مسبوق يؤكد رعايتها لكل من يعمل على إفساد أجيال المجتمع.

وكان عدد من المواطنين قد داهموا معملا للخمر بمديرية السياني وقاموا بتكسيره وإغلاقه، إلا أنهم تفاجئوا عقب الحادثة بعدة أطقم حوثية تقتحم المنطقة وتداهم المنازل.

إتاوات ومداهمات:

كما قامت المليشيا باختطاف العشرات من أبناء القرية، وروعت الأهالي خصوصا الأطفال والنساء.

وبحسب المصادر فإن المليشيات أفرجت عن المختطفين مقابل مبالغ مالية، وحاليا تمارس على أسرهم ضغوطات لإجبارهم على الاعتذار لصاحب معمل الخمر.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية بيع وترويج المخدرات والمواد الممنوعة بكافة أنواعها بهدف:

-الاستفادة من عائداتها المالية من ناحية.

– إفساد أجيال المجتمع من ناحية أخرى.

– ترويجها بين مقاتليها من أجل سهولة السيطرة عليهم وتوجيههم.

يذكر أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قالت في نوفمبر الماضي إن مليشيات الحوثي الإرهابية حوّلت اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات الإيرانية، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرّمة.

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