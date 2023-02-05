“المالية” تعلن بدء التقديم في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت وزارة المالية إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية المتميزة، لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

المزايا المتاحة:

▪️ تدريب منتهي بالتوظيف.

▪️ مكافأة شهرية.

▪️ منح درجتين إضافيتين عند التعيين.

▪️ ومزايا أخرى.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- معادلة الشهادات الخارجية.

3- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.

4- معدل 5 في اختبار ايلتس أو ما يعادله.

5- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4).

6- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.

7- الانتظام دراسياً.

8- التفرغ الكامل.

التفاصيل:

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تفاصيل البرنامج:

1- يعمل البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة 12 شهراً تنتهي بالتوظيف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح.

2- يسهم البرنامج في إيجاد فرص مثمرة للطاقات الوطنية الشابة، ويساعد على صقل تجربتها في فترة زمنية مختصرة، ويستهدف الكفاءات من الخريجين والخريجات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، وسينضم المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية إلى جانب التدريب على رأس العمل، في الوزارة.

3- يشترط للانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومنتظم دراسيا، ولم يمضِ على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وأن يكون حاصلا على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله لمن كانت شهادته الجامعية من إحدى الجامعات السعودية، مع ضرورة معادلة الشهادات الخارجية واجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي

4- يذكر أن وزارة المالية حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، وأكدت ضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة وأرقام التواصل واختيار المسار الصحيح للتقديم، حيث أن أي اختلاف في البيانات قد يؤدي إلى استبعاد الطلب. كما سيتم التواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدخل لتوثيق البيانات واستكمال الإجراءات.​

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م ولمدة 15 يوماً.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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