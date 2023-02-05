تعليق الدراسة الحضورية في الحدود الشمالية.. غدًا الإثنين

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قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الحضورية، غدا الاثنين الموافق 6 من فبراير الجاري.

تعليق الدراسة:

وأصدرت الإدارة بيانا، قال: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية والتي تشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق ‎#منصة_مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15-7-1444هـ بجميع مدارس ‎#تعليم_الحدود_الشمالية ؛ حرصًا على سلامة الجميع”.

مستمرة عبر منصة مدرستي

وقبل ساعات أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاثنين بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً ” عن بعد ” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

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