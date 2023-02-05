الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تعليق الدراسة الحضورية في الحدود الشمالية.. غدًا الإثنين
مختص يوجه رسالة مهمة للمبتعثين.. العبرة ليست بعدد السنوات
حظر استيراد منتجات البترول الروسية يدخل حيز التنفيذ في أوروبا
تكافل وتمكين ورعاية.. انطلاق حفل “تراحم” السنوي ودعم تقديم 23 خدمة للمستفيدين
منعا لإذكاء النعرات القبلية.. حظر تسمية الصناديق العائلية باسم القبيلة أو العائلة
78 تحت الصفر.. رياح قطبية في أمريكا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تعليق الدراسة الحضورية في الحدود الشمالية.. غدًا الإثنين

تعليق الدراسة الحضورية في الحدود الشمالية.. غدًا الإثنين

تعليق الدراسة الحضورية في الحدود الشمالية.. غدًا الإثنين
٠٩:٤٠:٥٠ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الحضورية، غدا الاثنين الموافق 6 من فبراير الجاري.

تعليق الدراسة:

وأصدرت الإدارة بيانا، قال: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية والتي تشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد  عن طريق ‎#منصة_مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15-7-1444هـ بجميع مدارس ‎#تعليم_الحدود_الشمالية ؛ حرصًا على سلامة الجميع”.

مستمرة عبر منصة مدرستي 

وقبل ساعات أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاثنين بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً ” عن بعد ” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

اقرأ أيضا:

حرصًا على سلامة الجميع.. تعليق الدراسة اليوم في هذه الأماكن بالمملكة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم تعليق الدراسة الحضورية تعليم الحدود الشمالية منصة مدرستي وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
«الشرطة» تكشف حقيقة اعتداء قائدي مركبات نارية على سيارة عائلية بكورنيش الدمام

«الشرطة» تكشف حقيقة اعتداء قائدي مركبات نارية على سيارة عائلية بكورنيش الدمام

٠٢:٥٠ م، السبت، ١٨ مارس ٢٠١٧
7 قرارات مهمة في مجلس الوزراء.. مواعيد المحلات التجارية ونظام المشتريات الحكومية

7 قرارات مهمة في مجلس الوزراء.. مواعيد المحلات التجارية ونظام المشتريات الحكومية

٠٣:١٨ م، الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠١٩
لتسهيل قدوم المعتمرين.. بدء تسجيل «البصمة» في 5دول إلكترونيًا

لتسهيل قدوم المعتمرين.. بدء تسجيل «البصمة» في 5دول إلكترونيًا

٠٣:٤٢ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
«العمري»: خروج الوافدين يغضب 3 شرائح.. أخطرهم هذه الفئة

«العمري»: خروج الوافدين يغضب 3 شرائح.. أخطرهم هذه الفئة

١١:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٤ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *