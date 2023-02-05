الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. موعد انتهاء الدعم الإضافي وتعليق الدراسة الحضورية غدًا
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أهم 10.. موعد انتهاء الدعم الإضافي وتعليق الدراسة الحضورية غدًا

أهم 10.. موعد انتهاء الدعم الإضافي وتعليق الدراسة الحضورية غدًا

أهم 10.. موعد انتهاء الدعم الإضافي وتعليق الدراسة الحضورية غدًا
٠٩:٥٧:٠٢ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

يتابعه 13 مليون مسلم.. “تويتر” يغلق أكبر حساب لـ “المصحف” ويترك الحسابات المخلة

أقدم تطبيق تويتر على غلق حساب يحمل اسم “المصحف” والذي يهتم بنشر آيات من القرآن الكريم.. المزيد هنا

اغلاق حسابات اسلامية - تويتر - حساب المصحف

بجميع مدارس المنطقة.. “تعليم تبوك” تعلن استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الإثنين

أعلنت إدارة تعليم تبوك، استمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الإثنين 15-7-1444هـ.. المزيد هنا

من غد وحتى الجمعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة وتكون للصقيع بمعظم مناطق المملكة

تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم غد الإثنين حتى الجمعة المقبلة، تشمل نشاطًا في الرياح السطحية.. المزيد هنا

رياح واتربة - الارصاد

بسبب منطاد التجسس.. الصين تقيل رئيس هيئة الأرصاد الجوية

قررت الصن إقالة رئيس هيئة الأرصاد الجوية في البلاد وحماته مسؤولية انحراف المنطاد إلى سماء الولايات المتحدة الأمريكية.. المزيد هنا

الحمى القلاعية تجبر دولة عربية على إغلاق جميع أسواق المواشي

تسببت الحمى القلاعية في إغلاق أسواق المواشي في عدد من المحافظات الأردنية لمدة 14 يوما.. المزيد هنا

تنبيه مهم من “حساب المواطن”: استمرار الدعم الإضافي حتى هذا التاريخ

أعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.. المزيد هنا

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في الرياض حول حرب أوكرانيا.. ما الأمر؟

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تواصل حشد العالم لدعم أوكرانيا في حربها ضد الروس.. المزيد هنا

سفارة المملكة - امريكا (2)

والدة مفقودة خميس مشيط تكشف سر المكالمة المجهولة التي ساعدت في العثور عليها

كشفت والدة مفقودة خميس مشيط عن تفاصيل المكالمة الغامضة التي تلقتها وكانت السبب في لقائها بابنتها “لينا” عقب 3 أشهر من فقدانها، بحسب “العربية نت”.. المزيد هنا

تطورات جديدة.. البنتاجون يكشف مفاجأة حول “منطاد التجسس” وبكين: نحتفظ بحق الرد

في أول تعليق على إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني، أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين تحتفظ بحق الرد.. المزيد هنا

تنويه مهم من “الموارد البشرية” حول تأخير صرف الرواتب

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المغردين الذي قال فيه: “السلام عليكم راتبي لم ينزل منذ شهرين ما العمل مع صاحب المنشأة”.. المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد تعليق الدراسة نشرة تواصل

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