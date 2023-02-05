الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مختص يوجه رسالة مهمة للمبتعثين.. العبرة ليست بعدد السنوات
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مختص يوجه رسالة مهمة للمبتعثين.. العبرة ليست بعدد السنوات

مختص يوجه رسالة مهمة للمبتعثين.. العبرة ليست بعدد السنوات

مختص يوجه رسالة مهمة للمبتعثين.. العبرة ليست بعدد السنوات
٠٩:٢٦:٥١ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي، رسالة مهمة لجميع المبتعثين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الابتعاث لخدمة الوطن.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن فوائد الابتعاث لا تقاس بعدد السنوات، بل بما فعلته في تلك السنوات وكيف قضيتها”.

وأضاف “قد تقضي ٧ سنوات وأكثر في إحدى الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً وإنسانياً لكنك لا تختلط إلا بأبناء جلدتك ولا تتأثر إلا بهم”.

وتابع د. محمد اليوسيف، “قد تقضي سنتان لا أكثر لكنك تتواضع لتتعلم، وتفتح عقلك وقلبك لتفهم، هنا الفرق!”.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية؛ ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص (طب بشري) بجمهورية فرنسا، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المبتعثين السعوديين - مبتعث - صورة من ارشيف 2018
صورة للمبتعثين السعوديين مع سمو ولى العهد 2018

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري.

2- ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً

3- الانتهاء من سنة الامتياز

4- ألا يقل المعدل عن 3.50 من 5 ، 2.80 من 4 ، 70 من 100.

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المستندات المطلوبة:

1- جواز السفر.

2- شهادة البكالوريوس في الطب البشري.

3- شهادة إتمام سنة الامتياز.

4- السجل الأكاديمي.

5- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

6- عدد 3 خطابات توصية.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/03هـ الموافق 2023/02/23م.

للتقديم ومزيد من التفاصيل: اضغط هنا

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