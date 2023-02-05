الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
حظر استيراد منتجات البترول الروسية يدخل حيز التنفيذ في أوروبا
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حظر استيراد منتجات البترول الروسية يدخل حيز التنفيذ في أوروبا

حظر استيراد منتجات البترول الروسية يدخل حيز التنفيذ في أوروبا

حظر استيراد منتجات البترول الروسية يدخل حيز التنفيذ في أوروبا
٠٩:٢٠:٥٥ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

دخل حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية، مثل الديزل والبنزين، إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد.

هدف الإجراء

ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وبالتالي قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

صادرات روسيا من منتجات البترول

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، صدرت روسيا منتجات بترولية مثل الديزل بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في تشرين الأول الماضي، واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت حوالي 558 مليون يورو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

حزمة عقوبات

وتقرر الحظر في يونيو الماضي في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية مكملاً لحظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 كانون الأول الماضي.

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الكلمات الدلالية:
أوروبا روسيا منتجات البترول منتجات البترول الروسية

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