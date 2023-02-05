منعا لإذكاء النعرات القبلية.. حظر تسمية الصناديق العائلية باسم القبيلة أو العائلة

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للقضاء على إذكاء النعرات القبلية أو الصراعات العائلية ، قررت القواعد التنظيمية للصناديق العائلية غير الهادفة للربح، تسمية الصناديق العائلية باسم قبيلة أو عائلة، أو أي اسم من شأنه إذكاء روح العصبية.

وشددت على أن يكون اسم الصندوق بالاسم الثلاثي لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، على أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة، بحسب الوطن.

قواعد وشروط:

وحددت القواعد، أن يكون طالب أو طالبو التأسيس:

-سعودي الجنسية كامل الأهلية.

– ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما اشترطت القواعد المنظمة، أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات أو تبرعات، بالإضافة إلى الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق .

وفي التفاصيل أيضا، فإنه يحق للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:

-إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي.

– لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً.

يجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة، إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.

وأيضا يشترط للصندوق تعيين مجلس أمناء، لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة يعينهم المؤسس، بحيث يتولى الإشراف على أنشطة الصندوق، وإقرار التقرير السنوي و الإداري والمالي، وتعديل اللائحة الأساسية له.

كما يعتمد الميزانية العامة والحساب الختامي له، واعتماد ضوابط الصرف والمساعدات والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والتدريب والبرامج التنموية.

يذكر أن الصناديق العائلية عبارة عن صندوق يتم من خلاله، تحقيق الأغراض ذات النفع الموجهة للعائلة، ويهدف لتعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين.

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