بجميع مدارس المنطقة.. “تعليم تبوك” تعلن استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الإثنين

تواصل- فريق التحرير

أعلنت إدارة تعليم تبوك، استمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الإثنين 15-7-1444هـ لجميع مدارس المنطقة حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

تقرير الأرصاد

وقالت “تعليم تبوك”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاته.. نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق #منصة_مدرستي ليوم غد الاثنين 15-7-1444هـ لجميع مدارس المنطقة حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس”.

تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم غد الإثنين حتى الجمعة المقبلة، تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وهطولًا لأمطار خفيفة وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكونًا للصقيع.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها….

نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد

عن طريق #منصة_مدرستي ليوم غد الاثنين 15-7-1444هـ لجميع مدارس المنطقة حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس..#تعليم_تبوك pic.twitter.com/0c04aDH8Bf — إدارة تعليم تبوك (@moe_tbk) February 5, 2023

المناطق المتأثرة

وتتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية ابتداء من غد، حتى الأربعاء المقبل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كم/ساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تُؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.

ارتفاع الأمواج

وتشهد الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك من الثلاثاء إلى الجمعة ارتفاعًا للأمواج تصل إلى أكثر من مترين ونصف.

في حين يتكون الصقيع يوم الأربعاء المقبل على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة وتنخفض درجات الحرارة ابتداء من الخميس على منطقتي الرياض والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة.

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