مشهد مهيب لقافلة جماعية.. تكريم أكثر من 1282حافظٍ وحافظةٍ لكتاب الله في حضرموت

تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مهيبا لتكريم حفظة القرآن الكريم في حضر موت.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم تكريم أكثر من 1282حافظٍ وحافظةٍ لكتاب الله في وادي حضرموت، حيث يظهر الفيديو مسيرة جماعية لحفظة كتاب الله في مشهد مشهد مهيب يسر كل مؤمن ومؤمنة.

ماشاء الله، اللهم بارك

تكريم أكثر من 1282حافظٍ وحافظةٍ لكتاب الله

في وادي حضرموت

مشهد مهيب يسر كل مؤمن ومؤمنة .

نسأل الله أن ينفع بهم،ويجعلهم من أهل القرآن

التالين له ،العاملين بما فيه . pic.twitter.com/zMuFDeUllv — مُحَمَّد العيد|أبو مُصْعَبْ (@AboMosaab115) February 5, 2023

أديس أبابا

وفي مشهد مماثل استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، في وقت سابق مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم؛ حيث نظم الحفل بستاد العاصمة وحضر الحفل أكثر من 50 ألف شخص.

وجاءت المسابقة للاحتفال بأهل القرآن الكريم وقدمت جوائز قيمة لهم في ملعب رياضي مليء داخل العاصمة أديسا بابا؛ والتي نظمت بإثيوبيا بمشاركة أكثر من 50 دولة.

إلياس المهياوي

وحصل المقرئ المغربي إلياس المهياوي على المركز الأول عالميا في مسابقة إثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

كما شارك الآلاف من المقرئين والمرتلين من حوالي 50 دولة من مختلف بقاع العالم، في هذه المسابقة التي تقام لأول مرة بإثيوبيا والتي تشرف على تنظيمها جمعية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بأديس أبابا، بالاشتراك مع المجلس الإسلامي الإثيوبي.

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