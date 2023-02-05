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في الأمانة وبلدياتها.. أمانة المنطقة الشرقية تعلن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل
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في الأمانة وبلدياتها.. أمانة المنطقة الشرقية تعلن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل

في الأمانة وبلدياتها.. أمانة المنطقة الشرقية تعلن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل

في الأمانة وبلدياتها.. أمانة المنطقة الشرقية تعلن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل
٠٨:١٠:٢٣ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل عبر برنامج (تمهير) لمبادرة المراقب المجتمعي بالأمانة وبلدياتها (القطيف، بقيق، الجبيل، رأس تنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى التدريبي:

– أخصائي رقابة عمليات.

تفاصيل الجهات :

– أمانة المنطقة الشرقية (50) فرصة.
– بلدية محافظة القطيف (20) فرصة.
– بلدية محافظة الجبيل (10) فرص.
– بلدية محافظة بقيق (10) فرص.
– بلدية محافظة رأس تنورة (10) فرص.

ماذا تعرف عن تمهير؟

يذكر أن برنامج تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات من المواطنين من الجامعات المحلية والخارجية الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة، في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، وإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
وتصرف للمتدرب مكافأة مالية قدرها 3000 ريال شهرياً لشهادة البكالوريس و2000 ريال لشهادة الدبلوم، وتبلغ فترة التدريب من 3 إلى 6 أشهر.

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف بأمانة المنطقة الشرقية، مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م.

طريقة التقديم:

– وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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