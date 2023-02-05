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78 تحت الصفر.. رياح قطبية في أمريكا
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78 تحت الصفر.. رياح قطبية في أمريكا

78 تحت الصفر.. رياح قطبية في أمريكا

78 تحت الصفر.. رياح قطبية في أمريكا
٠٨:٣٢:٥٨ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إن درجة الحرارة على قمة جبل واشنطن في ولاية نيو هامشير وصلت -مع مراعاة برودة الرياح- إلى 78 درجة مئوية تحت الصفر مساء الجمعة الماضي.

أدنى درجة مسجلة 

وتعتبر 78 درجة مئوية تحت الصفر تعتبر أدنى درجة مسجلة في الولايات المتحدة، منذ بدء استخدام مقياس برودة الرياح الحالي، قبل حوالي عقدين من الزمن.

وذكر موقع “أكسيوس” أن البرد القارس يهدد حياة الملايين، الذين يعيشون في نيويورك وفيرمونت ونيو هامشير ومين وماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند.

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إنذارات وبرد قارس في كندا

وفي كندا، أصدرت وزارة البيئة إنذارات بالبرد القارس لجزء كبير من كيبيك والمقاطعات البحرية شرقي البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة في عدة مناطق إلى 40 درجة مئوية أو حتى 50 مئوية تحت الصفر.

وتسبب البرد القطبي في استهلاك قياسي للكهرباء في كيبيك وقد بلغ ذروته بعد ظهر الجمعة. ودعت شركة الكهرباء “Hydro Quebec” عملاءها لخفض درجة أجهزة التدفئة بدرجة أو درجتين واستخدام كمية أقل من الماء الساخن.

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