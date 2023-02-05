فوائد مذهلة لـ” المريمية”.. تقضي على حزمة من الأمراض الخطيرة

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كشفت دراسة نشرتها مجلة “هيلبراكسيسنت” الألمانية أن المريمية تعد من النباتات الطبية متعددة الفوائد.

ويخفف زيت المريمية من مشاكل الدورة الشهرية والحد من تقلصات وآلام في المعدة.

علاج وفوائد :

-حرقة المعدة والانتفاخات والالتهابات.

– لها تأثير فعال في التخفيف من السعال والتهابات الحلق.

– تحتوي أوراق المريمية على زيوت عطرية ومواد مضادة للبكتيريا.

– تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات.

– تساعد في حالات عسر الهضم الخفيفة.

تساعد أيضا في تخفيف أعراض مرضية مختلفة مثل تقرحات الفم والحلق والتهابات الجلد.

كما أظهرت دراسات تأثيراً معززاً لعملية التمثيل الغذائي، وهو ما يتناسب مع المرضى، الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول.

التأثيرات الإيجابية

ونوهت أيضا للتأثيرات الإيجابية للمريمية في تسكين بعض الآلام والغثيان، لاسيما بعد العمليات البسيطة.

وفي وقت سابق حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن استخدام صودا الطعام دائمًا للتخلص من الحرقة أمر غير صحيح ومضر، وله تأثير سلبي في الكلى، لأنها هي المسؤولة عن التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

وأضاف أنه إذا استخدم الشخص صودا الطعام دائمًا، فسوف يحملها المزيد من القلويات، وبالتالي تظهر مشكلات جديدة، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يكون سبب الحموضة بكتيريا Helicobacter pylori، التي تسبب التهاب المعدة التآكلي، وزيادة الحموضة.