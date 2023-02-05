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فرنسا: “حزب الله” متورط بانفجار مرفأ بيروت
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فرنسا: “حزب الله” متورط بانفجار مرفأ بيروت

فرنسا: “حزب الله” متورط بانفجار مرفأ بيروت

فرنسا: “حزب الله” متورط بانفجار مرفأ بيروت
٠٧:١٣:٠٧ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قناة “فرانس 5” الفرنسية الرسمية بث تسجيل وثائقي حمل عنوان “حزب الله والتحقيق الممنوع”.

ويكشف تحقيق أمريكي أثبت تورط ميليشيا حزب الله بتجارة المخدرات وتبييض الأموال في أمريكا اللاتينية، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت.

علاقة مباشرة

وبحسب الإعلام اللبناني، يكشف الفيلم عن علاقة حزب الله المباشرة بنترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ والأغراض التي يتم استخدامها من أجلها، حسب “العربية”.

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حملة ضد العمل

وشن مناصرو الميليشيا والإعلام التابع له، حملة استباقية ضد العمل ومعديه، حيث يخشى حزب الله بشكل كبير من صدوره، ويحاول ملاحقة كل من له علاقة فيه.

ويفضح الفيلم أسباب وجود الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل لا يوافي أدنى المعايير داخل المرفأ، بل يكشف كيف تمكن ضباط أمريكيون أيضاً من تحقيق سبق مرعب باختراق مستويات عالية داخل الحزب.

وفي مقابلة مع قناة “تي في 5 موند أنفو”، أكد القائمون على العمل أن الفيلم استغرق عامين من التحقيقات في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وأوروبا، وعشرات المقابلات الصحافية ليروي قصة تحقيق لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية استمر 10 سنوات وكشف عن كارتل حزب الله لتجارة الكوكايين في كولومبيا.

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أخبار لبنان انفجار مرفأ بيروت حزب الله فرنسا تتهم حزب الله فيلم وثائقي

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