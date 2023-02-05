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كيف توفر 33% من استهلاك الوقود في مركبتك؟

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كيف توفر 33% من استهلاك الوقود في مركبتك؟

كيف توفر 33% من استهلاك الوقود في مركبتك؟

كيف توفر 33% من استهلاك الوقود في مركبتك؟
٠٧:٠٦:٠٣ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة “لتبقى” باتباع القيادة المتزنة للمركبات، وقالت إنها توفر نحو 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، وحوالي 5% داخل المدن.

حملة “لتبقى”

وتسعى حملة “لتبقى” إلى تأسيس ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتغيير سلوكيات المجتمع من خلال الحملات التوعوية.

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وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

فيما أوضح الموقع الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات أن هناك 30 محطة في أنحاء المملكة كافة، لخدمة المستفيدين، تضم أكثر من 400 مهندس وفني سعودي محترف.

وحدد الموقع خطوات فحص المركبات وهي كالآتي:

1- زيارة إحدى محطات الفحص الفني الدوري.

2- تسجيل بيانات المركبة والدفع.

3- فحص المركبة من خلال فريق متخصص.

4- استلام نتيجة الفحص.

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