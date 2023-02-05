كيف توفر 33% من استهلاك الوقود في مركبتك؟

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نصحت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة “لتبقى” باتباع القيادة المتزنة للمركبات، وقالت إنها توفر نحو 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، وحوالي 5% داخل المدن.

حملة “لتبقى”

وتسعى حملة “لتبقى” إلى تأسيس ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتغيير سلوكيات المجتمع من خلال الحملات التوعوية.

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وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.