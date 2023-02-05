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الزكاة والضريبة: 4 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات
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الزكاة والضريبة: 4 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

الزكاة والضريبة: 4 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

الزكاة والضريبة: 4 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات
٠٦:٤٧:٠٧ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات، مؤكدة أهمية المبادرة بالتصحيح قبل موعد انتهائها في 31 مايو 2023م.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى 31 مايو 2023م، وتشمل شروط الإعفاء ما يلي:

1- غرامة التأخر في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية:
-التسجيل في النظام الضريبي لغير المسجلين
– تقديم الإقرارات واجبة التقديم
– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها

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2- غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية:
– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها

3- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة:
– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها

4- غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية:
– تقديم الإقرارات واجبة التقديم
– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها

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