” كل قد علم صلاته وتسبيحه”.. لن تصدق ما فعلته قطة لأجل سماع القرآن

تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا يخلع القلوب والذي أظهر مدى تأثر قطة بسماع القرآن.

تستمع للقرآن من الهاتف

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بوضع هاتف به تسجيل قرآني لآية الكرسي بجوار قطة مسترخية والتي أظهرت انسجامها باستماع القرآن.

وعندما حاول الشخص سحب الهاتف بعيد تقوم القطة بضربه بقدمها ولا تتركه حتى يعاود وضعه وسماع صوت القرآن، حيث تكرر ذلك مرارا منها.

إعجاب كبير

وحظي الفيديو بإعجاب شديد بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم بالقول :” كل قد علم صلاته وتسبيحه”.

قطة في المسجد الحرام

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على منصات التواصل، لشرطي يسقي قطة الماء داخل المسجد الحرام.

وظهر الشرطي في المقطع حينها وهو يحمل بيده زجاجة ماء ليسقي القطة الظمأى، وسط نظرات الإعجاب والسعادة البادية على وجوه رواد الحرم المكي.

إشادة المغردين

وأشاد العديد من المعلقين على الفيديو بـ “إنسانية” الشرطي الذي أظهر تعاطفه مع القطة، في دلالة على رحمته بالحيوان التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.

وتكررت مثل هذا المشهد الإنساني من جانب شرطيين وزوار المسجد الحرام، إذ كثيرًا ما يشاهد أحدهم وهو يتوقف ليسقي قطة ظمأى.