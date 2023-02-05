الحمى القلاعية تجبر دولة عربية على إغلاق جميع أسواق المواشي

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تسببت الحمى القلاعية في إغلاق أسواق المواشي في عدد من المحافظات الأردنية لمدة 14 يوما.

إصابات جديدة

وكانت وزارة الزراعة أعلنت اليوم الأحد، رصد إصابات جديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وذكرت وكالة عمون أن الوزارة تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.

4 ملايين رأس ماشية

وأوضحت أنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية.

وأكدت في بيان لها أنها لم تسجل أي حالة من العترة السابقة في الأغنام والأبقار، حيث إنّ أغلب الحالات التي سجلت في الظليل هي من العترة (متحور جديد) التي عملت الوزارة حاليا على توفير المطعوم الخاص بها.

وزير الزراعة

من جهته قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إنه اتخذ جملة من الإجراءات والمخاطبات لوزارة الداخلية والإدارة المحلية وأمانة عمّان للمضي في إجراءات الحجر البيطري والتعقيم والتحصين.

وأضاف أن الوزارة قد عملت على تحقيق بنية تحتية للقطاع والتي شملت:

-حملة تحصين لكافة قطعان الماشية وصلت إلى 4 ملايين مطعوم.

– البدء في إنشاء مستشفيات بيطرية.

– طرح عطاء الأرقام الإلكترونية وتتعامل حاليا مع بعض الانتشار من الحمى القلاعية من خلال إجراءات فورية وتوفير المطعوم.

– حشد الكوادر في غرفة المتابعة المركزية وعلى التنسيق التام مع المؤسسات الرسمية والجمعيات.

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