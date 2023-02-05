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شؤون الحرمين توجه رسالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد الحرام
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شؤون الحرمين توجه رسالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد الحرام

شؤون الحرمين توجه رسالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد الحرام

شؤون الحرمين توجه رسالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد الحرام
٠٦:١٨:٤٩ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رسالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد الحرام.

وقالت شؤون الحرمين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أخي قاصد المسجد الحرام.. ممارسة التسول مخالفة يعاقب عليها النظام ولا يسمح بممارسة نشاط البيع داخل ساحات المسجد الحرام”.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تخصيص مصلى خاص بالمسنات داخل المسجد الحرام، ويقع المصلى في الدور الأرضي، جوار باب 88، ويوفر داخل المصلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن.

مخصص لكبيرات السن

وأوضحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، الدكتورة عبير الجفري، أن افتتاح مصلى مخصص لكبيرات السن بالمسجد الحرام يأتي من أجل راحة قاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن.

وأضافت أنه تجويد للخدمات النسائية لهذه الفئة الغالية علينا؛ ولما يتمتعن به في مجتمعاتنا المسلمة من مكانة عظيمة وعالية بين أفراد أسرهن ومجتمعاتهن .

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