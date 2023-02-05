حصار قاس واستعداد لضربة استباقية.. عام من الحرب في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

كادت الحرب الروسية الأوكرانية أن تتم عاملها الأول، فيما يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية، كما تم إعلان حالة التأهب الجوي في ميكولايف بعد أنباء عن قصف روسي.

استهداف قواعد عسكرية

وتحاصر قوات فاجنر، مدينة باخموت، من الناحية الجنوبية الغربية لتصل إلى أطراف مدينة كوستنتينفكا، وتسيطر على الطريق السريع الذي يوصل الإمدادات العسكرية من مدينة كوستنتينفكا، حسب “العربية”.

وأفادت وكالات أنباء محلية، بأن طائرات روسية استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية بصواريخ “فاب-3000″، حيث استهدف القصف 1500 جندي أوكراني “احترقوا إثر الضربة وقُتل نصفهم”، بحسب ما أوردته الوكالات المحلية عبر “تليغرام” في دونيتسك.

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عزلة مدينة باخموت

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، بأن عزلة مدينة باخموت الأوكرانية آخذة في التزايد بعد إحراز القوات الروسية تقدما في محاولاتها لتطويق المدينة.

وأضافت في بيان، نشرته في حسابها على “تويتر”، أنه خلال الأسبوع الماضي، واصلت روسيا إحراز تقدم طفيف في محاولتها لتطويق باخموت في إقليم دونباس. ولكنها أشارت إلى أن طرق الإمداد المتعددة عبر البلاد لا تزال متاحة للقوات الأوكرانية.