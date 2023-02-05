“السبيعي” يوضح طريقة وتكلفة توثيق حسابك في تويتر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبر التقني عبدالله السبيعي، أن ميزة توثيق حسابات تطبيق تويتر وصلت للمملكة وأصبحت متاحة الآن للجميع.

وأضاف السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن الميزة متاحة للشركات والمنشآت والأفراد والجهات الحكومية.

وتتيح ميزة التوثيق في تويتر بعض المزايا منها إمكانية نشر تغريدات ومقاطع فيديو مطولة، وظهور إعلانات أقل لدى المستخدم، وظهور الردود والتغريدات في الصدارة.

وأضاف أنه يتم الضغط على تويتر بلو ثم اتباع الخطوات بإدخال البيانات ثم الضغط على اشتراك بكل سهولة ثم تظهر بعدها علامة التوثيق في الحساب.

اقرأ أيضا:

اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. “تويتر” يصدم مستخدميه بقرار جديد

بشرى صناع المحتوى

وفي وقت سابق، وفي أحدث قراراته بشأم منصة التغريدات القصيرة، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيتم توزيع عائدات الإعلانات على بعض صانعي المحتوى في “تويتر”.

وقال ماسك في تغريدة نشرها مساء الجمعة الماضية، على حسابه في “تويتر”، “بدءًا من اليوم، سيشارك “تويتر” عائدات الإعلانات مع بعض صانعي المحتوى، وذلك عن الإعلانات التي تظهر في التغريدات المتسلسلة (الثريد)”.

وأضاف: “لكي تكون مؤهلاً، يجب أن يكون الحساب موثقا”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان منصة “تويتر” أنها ستتوقف عن تقديم خدمة مجانية لمستخدميها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقالت إنها ستوفر فقط وصولاً بمقابل مادي إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها اعتبارًا من 9 فبراير الجاري.

ولطالما تمكن المطورون من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة دون مقابل، على الأقل في نطاق محدود، بينما يكلف التكامل الأعمق أموالاً.

اقرأ أيضا:

بعد قرارات صادمة.. “ماسك” يفاجئ صانعي المحتوى في “تويتر” بخبر سار