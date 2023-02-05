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“أبشر” تكشف طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين

“أبشر” تكشف طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين

“أبشر” تكشف طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين
٠٥:٥١:٣٩ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة أبشر أن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين يمكن تمديدها بكل سهولة عبر خدمة الأفراد في منصة أبشر.

وأوضحت “أبشر”، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن طريقة التنفيذ تتم عن طريق الدخول على المنصة واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة ومن ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

الجوازات تتفاعل

كانت الإدارة العامة للجوازات قد تفاعلت مع سؤال أحد المتابعين بشأن تأشيرة الزيارة العائلية.

وتساءل أحد الأشخاص قائلا: السلام عليكم عندي تأشيرة زيارة عائلية تنتهي اليوم وسفري في نفس يوم انتهاء التأشيرة هل أقدر أغادر المملكة.

وأضافت المديرية: “التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من المغادرة. سعدنا بك”.

وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول حصول عامل على خروج نهائي، وتجاوز الفترة المسموح له 60 يومًا، وانتهت إقامته، هل يحق له إلغاء الخروج علمًا أنه لم يخرج منذ أكثر من حمسة أشهر، وتقدم كفيله بشكوى في رواتب انتهت لصالحه فهل يحق له إلغاء الخروج النهائي؟

فترة صلاحية التأشيرة

وقالت “الجوازات” في ردها عبر حسابها في موقع “تويتر”: “في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.

ويجب أن تجدد الإقامة سنويًا أو كل سنتين أو أكثر حسب النظام المعمول به، ويمكن أن تبدأ من ثلاثة أشهر إلى سنة فقط، وإذا انتهت المدة المحددة لتجديد الإقامة ولم يتم تجديدها يتعرض المقيم للمساءلة القانونية، وتفرض عقوبات عليه، تشمل الترحيل أو السجن وغرامة مالية معينة.

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“الجوازات” تكشف عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته

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