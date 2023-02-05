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اعتقال صحفيات إيرانيات بسبب تغطية الاحتجاجات

اعتقال صحفيات إيرانيات بسبب تغطية الاحتجاجات

اعتقال صحفيات إيرانيات بسبب تغطية الاحتجاجات
٠٥:٤٠:٤٤ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، إلناز محمدي، سكرتيرة الخدمة الاجتماعية بصحيفة “هم ميهن”، بعد استدعائها إلى محكمة إيفين.

اعتقال 24 صحفيا

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن إلناز محمدي، شقيقة الصحفية إلهه محمدي، التي اعتقلت في شهر سبتمبر الماضي ولا تزال في سجن قرتشك، وكانت أول من نشر عن وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني التي أشعل مقتلها ثورة الشعب الإيراني.

وأعلنت نقابة الصحفيين في محافظة طهران، قبل أيام قليلة، أن 24 صحفيا اعتقلوا خلال الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد لا يزالون في السجن.

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إجراءات دعائية وإعلان “الندم”

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن “العفو الكاذب عن المتظاهرين من قبل المرشد علي خامنئي مجرد إجراء دعائي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط.

من جانبه، أكد القضاء الإيراني حبس عشرات الآلاف منذ بداية الانتفاضة الشعبية، معلنا موافقة خامنئي على إطلاق سراح مجموعة منهم، بشرط تقديم “تعهد إجباري بالتوبة”، وفي هذه الإفراجات المشروطة، يتم استبعاد مجموعة كبيرة من المعتقلين “ذوي الإدانات الشديدة”.

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أخبار إيران احتجاجات إيران اعقال صحفيات إيرانيات سجن إيفين علي خامنئي مهسا أميني

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