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شاهد.. ردة فعل “رجل نائم” بعدما تفاجأ بفأر يتجول على جسده
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شاهد.. ردة فعل “رجل نائم” بعدما تفاجأ بفأر يتجول على جسده

شاهد.. ردة فعل “رجل نائم” بعدما تفاجأ بفأر يتجول على جسده

شاهد.. ردة فعل “رجل نائم” بعدما تفاجأ بفأر يتجول على جسده
٠٥:٠٩:١١ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو استغراب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر خلاله شخص وهو نائم داخل قطار في الوقت الذي كان يسير فوقه “فأر”.

ويتجول الفأر داخل القطار بشكل طبيعي ثم يبدأ الصعود إلى جسد الرجل النائم عبر قدمه الممتدة على الأرض.

ويصعد الفأر إلى رأس الرجل فيشعر به فيقوم مفذوعا من مكانه غير أن الفأر يواصل طريقه متجولا داخل القطار.

الواقعة في نيويورك

الواقعة – وحسب ما هو متداول – حدثت في “نيويورك”، وهي مدينة ينتشر بها الفئران بشكل مبالغ فيه.

ورغم محاولات المدينة القضاء على الجرذان خلال 80 عام ودفعهم أموال طائلة إلا أن عددها في تزايد حتى وصلت إلى 2 مليون جرذ وهي تحمل لقب (أسوأ مدينة جرذان في العالم)

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أمريكا الفئران في نيويورك رجل فأر مدينة نيويورك نيويورك

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