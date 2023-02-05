النفط ينخفض إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع.. و”برنت” عند 80 دولارا

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انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع ، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.

وبلغ “برنت” أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير ، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا 2.49 دولار أو 3.3% إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.

أسعار النفط الجمعة الماضية

والجمعة الماضية، تراجعت أسعار النفط بالتزامن مع تلاشي المخاوف حيال نقص الإمدادات النفطية بالأسواق.

جاء ذلك بعد بدء تطبيق الحظر الأوروبي المفروض على واردات النفط الروسية هذا الشهر وتأثيره السلبي المحتمل على صادرات النفط الروسية.

وانخفضت العقود الفورية للخام الأمريكي بنسبة 0.83% لتسجل 75.21 دولار للبرميل. وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.83% لتسجل 81.54 دولار للبرميل.

وأمس، ارتفعت أسعار النفط بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، وذلك بسبب ضعف الدولار، في الوقت الذي ساعد فيه قرار “أوبك+” والخاص بمواصلة خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، بما يعادل 0.63%، إلى 83.36 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.69%، إلى 76.94 دولار للبرميل.

انخفاض 3%

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، أمس، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

في الوقت نفسه، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد “باستمرار الزيادة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

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