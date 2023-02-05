بسبب منطاد التجسس.. الصين تقيل رئيس هيئة الأرصاد الجوية

تواصل – وكالات:

قررت الصن إقالة رئيس هيئة الأرصاد الجوية في البلاد وحماته مسؤولية انحراف المنطاد إلى سماء الولايات المتحدة الأمريكية.

احتجاج صيني شديد اللهجة على إسقاط المنطاد

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن إسقاط واشنطن المنطاد المدني بالقوة رد مبالغ فيه، معربة عن احتجاجها الشديد على إسقاط المنطاد من قبل الجانب الأمريكي، مشيرة على أن بكين تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل اللازمة للتعامل مع المواقف المماثلة.

البنتاجون يكشف مفاجأة حو مهمة المنطاد

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن المنطاد الصيني جزء من سلسلة “بالونات صينية” مخصصة للتجسس على 5 قارات، مشيرة إلى أنها اتخذت احتياطات لتقليل مخاطر التجسس لأن المنطاد توغل في مواقع حساسة.

الجيش الأمريكي يسقط المنطاد الصيني

وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط المنطاد الصيني بصاروخ من طائرة “F22″، مؤكدًا أن هدفه كان التجسس، وأنه سقط على بعد ستة أميال بحرية قبالة الساحل الأمريكي.

المنطاد الصيني كان مصمما لأعمال تجسس

وقال وزير الدفاع الأمريكي: إن دخول المنطاد الصيني أراضينا هو انتهاك غير مقبول لسيادتنا، مؤكدًا أن المنطاد الصيني كان مصمما لأعمال تجسس على مواقع عسكرية حساسة، وأنه حاول مراقبة المواقع الإستراتيجية الأمريكية.

وقبالة ساحل كارولينا الجنوبية، أعلنت الولايات المتحدة أمس إسقاط المنطاد الصيني، حيث تحركت سفن حربية ومقاتلات بمحاذاة سواحل المياه الإقليمية ،وذلك بعد موافقة الرئيس بايدن على إسقاط المنطاد.

الصين تفقد السيطرة على المنطاد

وصباح السب، كشفت الصين عن فقدان السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء الولايات المتحدة الأمريكية، والذي وصفته واشنطن بأنه أداة للتجسس.

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