الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا.. والتداولات 3.7 مليارات ريال
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا.. والتداولات 3.7 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا.. والتداولات 3.7 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا.. والتداولات 3.7 مليارات ريال
٠٥:٠٤:٤٩ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 143.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10558.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم السعودية- 213 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر صعودا

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، ومكة، وبروج للتأمين، وأمانة للتأمين، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وطباعة وتغليف، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وأنابيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.76 % و 5.06 %.

الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والإنماء، وجبل عمر، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وأمريكانا، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 91.35 نقطة ليقفل عند مستوى 18905.15 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 10.6 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 188 ألف سهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاسهم السعودية المملكة سوق الاسهم

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