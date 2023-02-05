“جوجل” ترد على “شات جي. بي. تي” بمنصة منافسة

تواصل – وكالات:

تعمل شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية “جوجل” على تطوير منصة للمحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمنافسة منصة “شات جي.بي.تي” التي تحقق انتشارًا سريعًا منذ إطلاقها في ديسمبر من العام الماضي.

ووفقًا لموقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن شات جي.بي.تي يستخدم تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي تسمى نموذج “لغة كبير” تم تدريبه على التعامل مع كم كبير ومتنوع من البيانات لإنتاج محتوى جديد بطريقة آلية. وهذا النوع من نماذج الذكاء الاصطناعي يستخدم آلية تعرف باسم “المحول” التي تمتلك جوجل الريادة فيها.

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مميزات نظام شات جي.بي.تي

ويستطيع نظام شات جي.بي.تي عمل كل شيء من كتابة برامج الكمبيوتر إلى الإجابة على أسئلة الامتحانات الدراسية وتقديم النصائح، على الرغم من أن ما يقدمه النظام في النهاية يمكن أن يكون مضللاً أو خطأ؛ لأنه يعتمد على البيانات المتاحة له.

وأفادت شبكة “سي.إن.بي.سي” التلفزيونية الأمريكية أن جوجل طورت أداة جديدة باسم “أبرينتايس بارد” وهي تشبه شات جي.بي.تي التي طورتها شركة “أوبن إيه.آي”، لكن جوجل تختبر أيضًا إمكانية استخدام صيغة سؤال وجواب في محرك البحث.