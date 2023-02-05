تواصل – وكالات:

منذ أطلقتها شركة “أوبن أيه.آي”في أواخر العام الماضي، تصدرت منصة المحادثة “شات جي.تي.بي” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، اهتمامات مستخدمي تكنولوجيا المعلومات، بسبب قدرتها على تأليف الخطب ورواية القصص في ثوان معدودة وبدقة بالغة اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

غير أن المنصة التي تمت تغذيتها بكميات ضخمة من البيانات حتى تتمكن من التفاعل مع المستخدم ليست مثيرًا للإعجاب فقط، وإنما للشكوك أيضًا.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات خبراء تكنولوجيا المعلومات من بعض المشكلات الكبيرة في برنامج “شات.جي.بي.تي”، في مقدمتها: حماية البيانات، وثغرات أمن البيانات، وبث خطابات الكراهية، والأخبار الكاذبة.

وتقول روث ستوك هامبورج مؤسس “مركز ليب، إن تايم لاب” للأبحاث في ألمانيا، والأستاذة بجامعة دارمشتاد الفنية: “مع كل هذا الضجيج.. لم ينظر لهذا النظام بعين نقدية بعد”.

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ويشير الخبراء إلى 4 ثغرات أساسية في نظام “شات جي.تي.بي”، تتمثل كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب أ) في الآتي:

1-إمكانية التلاعب فيه

يعتمد النظام على مجموعة واسعة للغاية من التطبيقات، ومن خلال تجربة قام بها الباحثون في جامعة دارمشتاد الفنية من خلال قضاء 7 أسابيع في إرسال آلاف الأسئلة إلى نظام شات جي.بي.تي، اتضح أنه يمكن التلاعب به، بحسب ستوك هامبورج.

2- صعوبة تتبع مصادر المعلومات أو المحتوى في النظام

ضربت ستوك هامبورج مثالاً أنه عند توجيه أسئلة تحتوي على محتوى إجرامي، فإن هناك تعليمات وآليات أمنية للتعامل معها، لكن اتضح أنه يمكن الاحتيال على هذه الآليات بسهولة، بحسب طالب الدكتوراه وخبير لغة الذكاء الاصطناعي سفن شولتس.

وباستخدام طريقة أخرى يمكن جعل النظام يوضح كيفية إنتاج رسائل بريد إلكتروني احتيالية. كما يمكنه أن يشرح على الفور ثلاث طرق للاحتيال على كبار السن.

كما يمكن لنظام “شات جي.بي.تي” توضيح كيفية اقتحام المنازل، مع إرشادات مفيدة لكيفية استخدام الأسلحة في الاقتحام. في الوقت نفسه لايمكن تعقب مصادر هذا المحتوى الإجرامي عبر المنصة بسهولة.

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3- المخاوف المتعلقة بحماية الخصوصية

تظل المخاوف بشأن تأمين البيانات وحمايتها في كل تقنية جديدة.

وقالت كريستيان هولتاوس خبيرة حماية البيانات في فرانكفورت: “ما يمكن قوله هو أن شات جي.بي.تي يحصل على كم كبير ومتنوع من البيانات من المستخدمين ويقوم بتخزينها ومعالجتها، ثم وفي وقت محدد يقوم بإنشاء نموذج للمستخدم وفقاً لهذه البيانات”، مضيفة أن المشكلة تتمثل في وجود كل أجهزة كمبيوتر خادم هذا النظام في الولايات المتحدة، وهو ما يعطيها سيطرة غير مقبولة على بيانات المستخدمين من كل دول لعالم.

وقالت هولتاوس: “هذه مشكلة فعلية إذا لم تنجحوا في تأسيس هذه التكنولوجيا في أوروبا أو تطوروا التكنولوجيا الخاصة بكم”. وفي المستقبل القريب لن يكون هناك حل لضمان الالتزام بحماية البيانات.

4- غير ناضج وفي مرحلة التطور

تقول ستوك هامبورج إنه في هذه اللحظة مازال الإقبال على النظام من جانب المستخدمين الأفراد ولا يمثل شيئاً بالنسبة لقطاع الأعمال ولا المجالات ذات الصلة بأمن البيانات، مضيفة: “ليست لدينا فكرة عن كيفية التعامل مع هذا الشيء؛ لأنه لم ينضج بعد”.