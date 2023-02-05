الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للعمل في عدّة مجالات
إيلون ماسك: إطلاق صاروخ “ستارشيب” في هذا الموعد
فلسطين تطالب بتدخل دولي لرفع الحصار عن أهالي مدينة أريحا
بحوزته 42 كيلو حشيش.. “مكافحة المخدرات” تطيج بمواطن في جازان
حساب المواطن: باقي 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 63
3 شروط للمطالبة بتعويض عن منتج مغشوش

الرئيسية

 /

فرص

 /

الشروط ورابط التقديم.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للعمل في عدّة مجالات

الشروط ورابط التقديم.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للعمل في عدّة مجالات

الشروط ورابط التقديم.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للعمل في عدّة مجالات
٠٤:٤١:٤٩ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية “Saudia”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي سلامة وجودة.

2 – أخصائي إدارة المنتجات.

3 – مركز مراقبة الصيانة.

4 – علم البيانات.

5 – عامل كابينة.

6 – مضيفة مقصورة.

7 – محاسبة.

8 – صيانة الطائرات.

9 – والمزيد ..

نبذة عن الشركة:

وتعتبر الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 5 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الخطوط الجوية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

٠٨:٥٢ ص، الخميس، ٠٩ يناير ٢٠١٤
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

١٠:٢٧ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير بوابة الدرعية

وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير بوابة الدرعية

٠٧:٤٧ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
جامعة المجمعة تعلن توفر وظائف رجالية ونسائية على بند 105

جامعة المجمعة تعلن توفر وظائف رجالية ونسائية على بند 105

٠٩:٤٧ م، الأحد، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *