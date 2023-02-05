الشروط ورابط التقديم.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للعمل في عدّة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية “Saudia”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – أخصائي سلامة وجودة.
2 – أخصائي إدارة المنتجات.
3 – مركز مراقبة الصيانة.
4 – علم البيانات.
5 – عامل كابينة.
6 – مضيفة مقصورة.
7 – محاسبة.
8 – صيانة الطائرات.
9 – والمزيد ..
نبذة عن الشركة:
وتعتبر الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
* طريقة التقديم:
– أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 5 فبراير 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).