الشروط ورابط التقديم.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للعمل في عدّة مجالات

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أعلنت الخطوط الجوية “Saudia”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي سلامة وجودة.

2 – أخصائي إدارة المنتجات.

3 – مركز مراقبة الصيانة.

4 – علم البيانات.

5 – عامل كابينة.

6 – مضيفة مقصورة.

7 – محاسبة.

8 – صيانة الطائرات.

9 – والمزيد ..

نبذة عن الشركة:

وتعتبر الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 5 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).