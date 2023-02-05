إيلون ماسك: إطلاق صاروخ “ستارشيب” في هذا الموعد

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته “سبيس إكس” قد تحاول إطلاق صاروخ ستارشيب في مارس المقبل.

وغرد ماسك، قائلاً: “إذا سارت الاختبارات المتبقية على ما يرام فسنحاول إطلاق ستارشيب الشهر المقبل”.

وذكر ماسك في يناير، إن هناك “فرصة حقيقية” لإطلاق ستارشيب في أواخر فبراير الجاري. وأضاف أن محاولة الإطلاق في مارس تبدو مرجحة للغاية.

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صاروخ ستارشيب

وصاروخ ستارشيب التابع لشركة “سبيس إكس” هو مركبة فضائية من المُخطط بنائها كمرحلة ثانية لمركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام. يجري تطويرها حاليًا، كمشروع رحلات فضائية خاص.

ويجري تصميم ستارشيب لتكون مركبة طويلة الأجل لنقل البضائع والركاب. على الرغم من أنه سيجري اختبارها لوحدها في البداية، إلا أنها ستستخدم في عمليات الإطلاق المدارية مع مرحلة صاروخ معزز إضافية، وهي مرحلة “سوبرهيفي”، بمثابة مرحلة ثانية على متن مركبة الإطلاق المدارية ذات المرحلتين. يُطلق على هذه المركبة وصاروخها المُعزز اسم ستارشيب أيضًا.

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وابتداءً من أبريل 2019، بدأ نموذج أولي ذي ارتفاع مُخفض يُسمى “ستارهوبر” الرحلات التجريبية.

وكان ماسك قد وعد بإجراء أول اختبار مداري للصاروخ خلال يناير أو فبراير 2022، لكن الموعد مر من دون حصول الاختبار.

واختارت ناسا “ستارشيب” لاستخدامه ضمن برنامج “أرتيميس” الذي يهدف إلى إعادة إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر.