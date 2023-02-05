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“هوندا” تطرح أحدث سيارتها ” Integra” وتكشف عن مواصفات احترافية
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“هوندا” تطرح أحدث سيارتها ” Integra” وتكشف عن مواصفات احترافية

“هوندا” تطرح أحدث سيارتها ” Integra” وتكشف عن مواصفات احترافية

“هوندا” تطرح أحدث سيارتها ” Integra” وتكشف عن مواصفات احترافية
٠٤:٤٩:٣٢ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هوندا عن مواصفات فائقة لأحدث سيارتها ” Integra” والمصممة لتكون مركبة شبابية أنيقة ومتطوة واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

مواصفات حديثة للسيارة

وتتميز السيارة الجديدة عن سيارات Integra السابقة بعدة مواصفات، وهي كالتالي:

1- هيكل هاتشباك كوبيه انسيابي شبيه بهياكل سيارات Civic الجديدة
2- تصميم مميز للمصابيح الأمامية والخلفية
3- مزودة بسقف أسود اللون يتناغم لونه بشكل أنيق مع ألوان الهيكل الخارجي.
4- مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب
5- واجهة قيادة مزودة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصفها
6- تزينت الواجهة بشبك أنيق من الكروم.
7- زوّدت بنظام مميز لتوفير الوقود أثناء القيادة في المدن

8- نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث

9- وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب في الحالات الطارئة

10- حساسات متطورة للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية

11- نظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

ومن المقرر أن تطرح هذه السيارة بعدة نسخ، نسخة فيها محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 182 حصانا، ونسخة بمحرك بنزين بسعة لترين وعزم 143 حصانا، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 184 و203 أحصنة.

كما ستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية وعلب ميكانيكية بست سرعات.

وبالنسبة للسعر، ستتوفر هذه السيارة في العديد من الأسواق العالم بسعر يبدأ من 19300 للنسخ العادية، وأسعار تبدأ من 24 ألف دولار للنسخ المزودة بمحركات هجينة.

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