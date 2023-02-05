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تنبيه مهم من “حساب المواطن”: استمرار الدعم الإضافي حتى هذا التاريخ
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تنبيه مهم من “حساب المواطن”: استمرار الدعم الإضافي حتى هذا التاريخ

تنبيه مهم من “حساب المواطن”: استمرار الدعم الإضافي حتى هذا التاريخ

تنبيه مهم من “حساب المواطن”: استمرار الدعم الإضافي حتى هذا التاريخ
٠٣:٣٩:٤٥ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: “هل فيه زيادة في حساب مواطن وكم ينزل للأم والأب و٣ أطفال تحت 18؟.

وقال حساب المواطن: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

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استمرار دعم “حساب المواطن” حتى مارس

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه في وقت سابق من هذا الشهر، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي “حساب المواطن” حتى مارس 2023.

يأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في يوليو 2022، والذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (8 مليارات ريال) كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

ومؤخرًا، كشف “حساب المواطن”، على ما تردد عن وقفه بعد شهرين من الآن، وذلك في سياق رده على استفسار لأحد المستفيدين عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع “تويتر”.

وجاء في نص السؤال: “أخوي الكريم حساب المواطن راح ينتهي بعد شهرين أو مستمر لأن العقد لدي بينتهي 30/03 فهل راح ينتهي أو أجدد العقد؟”.

ورد “حساب المواطن” بأن “البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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