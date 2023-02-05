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“الصحة”: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين
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“الصحة”: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين

“الصحة”: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين

“الصحة”: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين
٠٣:٢٧:٥٣ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828171 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 30 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815703 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9580 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.

عقار كوفيد

في سياق متصل، حذرت دراسة جديدة من أن عقار كوفيد الذي تمت الموافقة عليه للتو في الصين المنكوبة بالفيروس يتسبب في حدوث طفرات فيروسية جديدة.

وحدد باحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الطفرات الجديدة في العينات الفيروسية المأخوذة من عشرات المرضى الذين تناولوا مضاد الفيروسات “مولنوبيرافير”، الذي تنتجه شركة “ميرك آند كو”، والمعروف باسم “لاجيفريو”.

ويقول الخبراء، إنه يقوض عمل الأدوية من خلال تعديل الشفرة الوراثية لـ فيروس كوفيد – 19، فيما يحذرون من أنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة.

ومنذ شهور، حذر الخبراء من أن معدلات الإصابة المرتفعة في الصين – حيث يخشى أن تكون البلاد شهدت 250 مليون إصابة في ديسمبر وحده – يمكن أن تؤدي إلى طفرة خطيرة من الفيروس.

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صدمة.. عقار “ميرك” يتسبب في طفرات جديدة من فيروس كورونا

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