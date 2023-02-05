مفاجأة.. رواتب مليشيا حزب الله الأعلى بين القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن رواتب مليشيا حزب الله هي الأعلى بين القوات التابعة للحرس الثوري الذراع العسكري لنظام الملالي.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن عناصر حزب الله اللبناني يتلقون أعلى رواتب بين القوات التابعة للحرس الثوري براتب 1300 دولار شهريًا من نظام إيران.

وأكد هذه الرواتب تصرف لمليشيا حزب الله رغم أن الحد الأقصى لرواتب ميليشيات الحرس الثوري في سوريا يبلغ 250 دولارًا، فيما يتقاضى الحوثيون اليمنيون 100 دولار شهريًا.

ضربة جديدة لـ “حزب الله”.

في الوقت نفسه، قرر مصرف لبنان المركزي تجميد جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة “ستيكس”، في ضربة جديدة لتجفيف مصادر تسليح “حزب الله” اللبناني.

مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز

ووفقاً لبيان المصرف المركزي فإنه تم تجميد حسابات مقلد واثنين من أفراد عائلته، حيث تعود ملكية هذه الشركة، إلى حسن مقلد، وذلك على خلفية صلته بمليشيا حزب الله الإرهابي المدرج على القائمة السوداء.

عقوبات أمريكية على رجال تمويل حزب الله

وأكد أن التجميد للحسابات، جاء بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مقلد وأبنائه، متهمة إياهم بأن لهم صلات مالية بحزب الله.

التجميد لدى جميع المصاريف

وأشار البيان إلى أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة اليوم بحضور جميع أعضائها، اتخذت قراراً بتجميد حسابات عدد من الأسماء، التي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مبينة أن تجميد الحسابات سيكون لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

العقوبات طالت عمليات تسهيل شراء أسلحة

وفي ديسمبر الماضي، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفراد وشركات لتقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.

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