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“أرامكو” تدخل على خط تطوير وإدارة المرافق.. التفاصيل
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“أرامكو” تدخل على خط تطوير وإدارة المرافق.. التفاصيل

“أرامكو” تدخل على خط تطوير وإدارة المرافق.. التفاصيل

“أرامكو” تدخل على خط تطوير وإدارة المرافق.. التفاصيل
٠٣:٠٨:٣٤ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وقعت شركة حصانة الاستثمارية مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” بهدف بحث فرص التعاون في مجال إدارة وتطوير المرافق.

والمذكرة وقّعها من جانب “حصانة” الرئيس التنفيذي سعد بن عبدالمحسن الفضلي، فيما مثّل أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس للتنمية الوطنية الدكتور جميل البقعاوي.؟

وتم إعلان التوقيع خلال فعاليات منتدى ومعرض اكتفاء بمعارض الظهران (إكسبو) الذي أتى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

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الخدمات والحلول المبتكرة

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “حصانة” سعد الفضلي عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى أن نكون رائدين في مجال تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لإدارة وتطوير المرافق بمعايير عالية الجودة، وذلك من خلال الإسهام في استدامة المباني والعمل على رفع مستوى جودة الحياة في المملكة.

وبين أن هذه المذكرة تأتي امتداداً للإستراتيجية الاستثمارية للشركة التي تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة على المدى الطويل.

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من جهته، أكّد الدكتور جميل البقعاوي أن التعاون مع شركة حصانة الاستثمارية في مجال إدارة المرافق يمثّل خطوة داعمة لتطوير مستقبل هذا القطاع، ونهدف من خلال ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال عن طريق رفع مستوى الخدمة وتطبيق أحدث التقنيات وخدمات كفاءة الطاقة، فيما تأتي مذكرة التفاهم هذه امتدادًا لدور أرامكو السعودية الرائد والفعال من خلال دائرة التنمية الوطنية في بحث أفضل السبل لدعم القطاعات المختلفة في المملكة.

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