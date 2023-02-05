“أرامكو” تدخل على خط تطوير وإدارة المرافق.. التفاصيل

تواصل – واس:

وقعت شركة حصانة الاستثمارية مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” بهدف بحث فرص التعاون في مجال إدارة وتطوير المرافق.

والمذكرة وقّعها من جانب “حصانة” الرئيس التنفيذي سعد بن عبدالمحسن الفضلي، فيما مثّل أرامكو السعودية النائب الأعلى للرئيس للتنمية الوطنية الدكتور جميل البقعاوي.؟

وتم إعلان التوقيع خلال فعاليات منتدى ومعرض اكتفاء بمعارض الظهران (إكسبو) الذي أتى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

إطلاق شركة “أرامكو ديجيتال” لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة

الخدمات والحلول المبتكرة

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “حصانة” سعد الفضلي عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى أن نكون رائدين في مجال تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لإدارة وتطوير المرافق بمعايير عالية الجودة، وذلك من خلال الإسهام في استدامة المباني والعمل على رفع مستوى جودة الحياة في المملكة.

وبين أن هذه المذكرة تأتي امتداداً للإستراتيجية الاستثمارية للشركة التي تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحات رئيس أرامكو.. برنت يتجاوز الـ 87 دولارا اليوم

من جهته، أكّد الدكتور جميل البقعاوي أن التعاون مع شركة حصانة الاستثمارية في مجال إدارة المرافق يمثّل خطوة داعمة لتطوير مستقبل هذا القطاع، ونهدف من خلال ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال عن طريق رفع مستوى الخدمة وتطبيق أحدث التقنيات وخدمات كفاءة الطاقة، فيما تأتي مذكرة التفاهم هذه امتدادًا لدور أرامكو السعودية الرائد والفعال من خلال دائرة التنمية الوطنية في بحث أفضل السبل لدعم القطاعات المختلفة في المملكة.