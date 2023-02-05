للأمهات.. 6 علامات تستوجب الفحص الفوري لنظر طفلك
تواصل – فريق التحرير:
كشف المجلس الصحي السعودي في “إنفوجراف” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن 6 علامات تستوجب فحص نظر الطفل.
متى يجب عليك فحص نظر طفلك؟
-تقريب الكتاب أثناء القراءة.
-فرك العين بشدة.
-احمرار العين.
-تصغير العينين عند رؤية الأشياء.
-ظهور حول.
-الحساسية الشديدة للإضاءة.
وحددت وزارة الصحة أهم المشكلات التي تعاني منها العين النحو التالي:
افرأ أيضًا:
تحرك عاجل.. قطرات العين القاتلة تتسبب في أكثر من 50 حالة وفاة وإصابة
مشكلات العين الشائعة:
-الماء الأبيض.
-الماء الأزرق (الجلوكوما).
-جفاف العين.
-القرنية المخروطية.
-التهاب القرنية.
-انفصال الشبكية.
-حساسية العين.
-انحراف النظر.
اقرأ أيضًا:
استشاري نفسي يوجه نصيحة مهمة للجميع: احذر النظرة الضبابية
إرشادات عامة لصحة العين:
-الفحص الدوري للعين؛ للتأكد من سلامتها.
-مراجعة الطبيب عند وجود: احمرار، حكة، إفرازات، آلام، أو أعراض غريبة في العين.
-ارتداء النظارات الشمسية عند التعرض لأشعة الشمس خصوصًا في وقت الذروة.
-عدم لمس العين إلا بعد غسل اليدين بالماء والصابون.
-الحذر من استخدام أدوات المكياج منتهية الصلاحية، أو أنواعها الرديئة، أو المعروضة في المحلات التجارية للتجربة، أو تلك التي تخص الآخرين.
-عدم الجلوس لوقت طويل أمام شاشة الحاسوب أو التلفاز.
-استخدام إضاءة مناسبة في الغرفة عند القراءة.
-الحصول على فترة كافية من النوم في الليل، وتجنب السهر.
-المحافظة على رطوبة العين؛ وذلك بشرب كميات كافية من الماء.
-استخدام القطرات المرطبة (الدموع الاصطناعية) في حالة جفاف العين، وذلك بعد استشارة الطبيب.
-تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات المهمة للعين.
-وضع كمادات ماء ساخن على العين مفيد في بعض حالات الجفاف.
-وضع كمادات ماء بارد على العين مفيد في بعض حالات احمرار العين.
-القيام بتمارين العين التي تسهم في تقوية النظر، ومن هذه التمارين: الإمساك بقلم وتركيز النظر عليه، وتقريبه إلى الأنف بشكل تدريجي، ثم إبعاده عن العين لأقصى مدى؛ حيث إن هذا التمرين يساعد على تقوية النظر.