للأمهات.. 6 علامات تستوجب الفحص الفوري لنظر طفلك

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كشف المجلس الصحي السعودي في “إنفوجراف” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن 6 علامات تستوجب فحص نظر الطفل.

متى يجب عليك فحص نظر طفلك؟

-تقريب الكتاب أثناء القراءة.

-فرك العين بشدة.

-احمرار العين.

-تصغير العينين عند رؤية الأشياء.

-ظهور حول.

-الحساسية الشديدة للإضاءة.

وحددت وزارة الصحة أهم المشكلات التي تعاني منها العين النحو التالي:

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مشكلات العين الشائعة:

-الماء الأبيض.

-الماء الأزرق (الجلوكوما).

-جفاف العين.

-القرنية المخروطية.

-التهاب القرنية.

-انفصال الشبكية.

-حساسية العين.

-انحراف النظر.

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إرشادات عامة لصحة العين:

-الفحص الدوري للعين؛ للتأكد من سلامتها.

-مراجعة الطبيب عند وجود: احمرار، حكة، إفرازات، آلام، أو أعراض غريبة في العين.

-ارتداء النظارات الشمسية عند التعرض لأشعة الشمس خصوصًا في وقت الذروة.

-عدم لمس العين إلا بعد غسل اليدين بالماء والصابون.

-الحذر من استخدام أدوات المكياج منتهية الصلاحية، أو أنواعها الرديئة، أو المعروضة في المحلات التجارية للتجربة، أو تلك التي تخص الآخرين.

-عدم الجلوس لوقت طويل أمام شاشة الحاسوب أو التلفاز.

-استخدام إضاءة مناسبة في الغرفة عند القراءة.

-الحصول على فترة كافية من النوم في الليل، وتجنب السهر.

-المحافظة على رطوبة العين؛ وذلك بشرب كميات كافية من الماء.

-استخدام القطرات المرطبة (الدموع الاصطناعية) في حالة جفاف العين، وذلك بعد استشارة الطبيب.

-تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات المهمة للعين.

-وضع كمادات ماء ساخن على العين مفيد في بعض حالات الجفاف.

-وضع كمادات ماء بارد على العين مفيد في بعض حالات احمرار العين.

-القيام بتمارين العين التي تسهم في تقوية النظر، ومن هذه التمارين: الإمساك بقلم وتركيز النظر عليه، وتقريبه إلى الأنف بشكل تدريجي، ثم إبعاده عن العين لأقصى مدى؛ حيث إن هذا التمرين يساعد على تقوية النظر.