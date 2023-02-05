ميليشيا الحوثي تواصل تدمير القطاع التعليمي بطرد الطلاب من مدارسهم

تواصل – فريق التحرير:

استمرارا لمسلسل الانتهاكات الإجرامية في حق الشعب اليمين، تواصل ميليشيا الحوثي تدمير القطاع التعليمي بطرد الطلاب من مدارسهم في محافظة إب.

طلاب محافظة إب تعرضوا للطرد من مدارسهم

ونقلت قناة” الحدث” عن مصادر يمنية أن طلاب محافظة أب تعرضوا للطرد من مدارسهم مشيرة إلى أنه نموذج لآلاف الطلبة اليمنيين بصورة يومية، لحرمانهم من حق التعليم تحت مرر عدم دفع ذويهم مبالغ مالية لصالح عصابات الحوثي.

المئات من حالات الطرد الفردي والجماعي

وكشفت المصادر أن مناطق عديدة واقعة تحت سيطرة المليشيا، سجلت المئات من حالات الطرد الفردي والجماعي لطلاب وطالبات من مدارسهم جراء عدم دفع المبالغ التي يفرضها الحوثي شهريًا.

تدهور قطاع التعليم وابتعاد ملايين الطلاب عن التعليم

وأشارت تقارير دولية وحقوقية إلى أن الحرب التي شنها الحوثي قبل سنوات، تسبب في تدهور القطاع التعليمي، ابتعاد ملايين الطلاب عن التعليم وانقطاع آلاف المعلمين عن التدريس بسبب انقطاع الرواتب وفرارهم من منازلهم جراء بطش وتنكيل المليشيات.

2700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر

في الوقت نفسه، تم تدمير المئات من المرافق التعليمية بعد تحول بعضها لثكنات عسكرية، فيما كشفت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 2700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر منذ بدء الحرب في اليمن.

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