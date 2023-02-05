توضيح مهم من فلكية جدة حول قمر شهر رجب

تواصل – واس:

يُرصد القمر البدر لشهر رجب اليوم الأحد، وسيكون مشاهداً طوال الليل بسماء الوطن العربي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء.

الحجم الظاهري للقمر

وأشار إلى أنه سيُلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير اثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وبين أنه يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل ولكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعه 09:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وسيتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الاثنين.

توقيت مثالي

ويعد هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

الفوهات المشعة

تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم.

وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

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