صدمة.. عقار “ميرك” يتسبب في طفرات جديدة من فيروس كورونا

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حذرت دراسة جديدة من أن عقار كوفيد الذي تمت الموافقة عليه للتو في الصين المنكوبة بالفيروس يتسبب في حدوث طفرات فيروسية جديدة.

وحدد باحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الطفرات الجديدة في العينات الفيروسية المأخوذة من عشرات المرضى الذين تناولوا مضاد الفيروسات “مولنوبيرافير”، الذي تنتجه شركة “ميرك آند كو”، والمعروف باسم “لاجيفريو”.

ويقول الخبراء، إنه يقوض عمل الأدوية من خلال تعديل الشفرة الوراثية لـ فيروس كوفيد – 19، فيما يحذرون من أنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة.

ومنذ شهور، حذر الخبراء من أن معدلات الإصابة المرتفعة في الصين – حيث يخشى أن تكون البلاد شهدت 250 مليون إصابة في ديسمبر وحده – يمكن أن تؤدي إلى طفرة خطيرة من الفيروس.

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مخاوف من عقار لاجيفريو

وبرزت المخاوف من أن “لاجيفريو” قد يحفز الطفرات في وقت قريب من الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أواخر عام 2021. ويعمل الدواء عن طريق إحداث طفرات في جينوم كوفيد تمنع الفيروس من التكاثر في الجسم.

وبينما كان يُنظر إليه في البداية على أنه اختراق، تفوق عقار “باكسلوفيد” من شركة “فايزر” على “لاجيفريو” باعتباره المضاد المفضل لفيروسات كوفيد في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تهميش عقار “ميرك” في العام الماضي.

ونظر الفريق – الذي ضم خبراء من معهد فرانسيس كريك، وإمبريال كوليدج لندن ، وجامعة كامبريدج – في 13 مليون تسلسل من الحمض النووي الريبي للفيروس المسبب لمرض كوفيد.

وقاموا بتحليل التركيب النووي لخيوط الحمض النووي الريبي للبحث عن مؤشرات على تحور الفيروس بسبب الدواء.

وفي مئات العينات، وجدوا دليلاً على أن الدواء تسبب في التكاثر. كانت جميع الاكتشافات تقريبًا في عينات تم جمعها في عام 2022 – العام الذي شهد توفيره فيه في جميع أنحاء العالم – مما يشير إلى مسؤوليته عن ذلك.

وكتب الباحثون: “من المحتمل أن بعض المرضى الذين عولجوا بمولنوبيرافير قد لا يتخلصون تمامًا من عدوى سارس- كوفيد – المسببة لـ كوفيد، مع احتمال انتقال فيروسات طفرة مولنوبيرافير”.

ولم تخضع الدراسة الأخيرة لمراجعة النظراء.

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رد الشركة المطورة للعقار

في المقابل، قالت الشركة الأمريكية إنه لا يوجد دليل على أنها ساهمت في طفرات كوفيد – 19، أو يمكنها القيام بذلك في المستقبل.

قال متحدث باسم “ميرك” لموقع ديلي ميل”: “أظهرت البيانات من التجارب السريرية أن استخدام مولنوبيرافير يؤدي إلى انخفاض سريع في العدوى الفيروسية”.

ويفترض الباحثون أن هذه الطفرات كانت مرتبطة بعلاج مولنوبيرافير دون دليل على أن التسلسلات الفيروسية تم عزلها من المرضى المعالجين، بالاعتماد على الارتباطات الظرفية بين أصل التسلسل الفيروسي والإطار الزمني لجمع التسلسل في البلدان التي يتوفر فيها مولنوبيرافير لاستخلاص استنتاجاتهم.

وتثير النتائج احتمال ظهور سلالات مقلقة من الفيروس في المستقبل، كما يخشى الخبراء، بعد أن كان بعضهم قد حذر من احتمال أن يتسبب العقار في حدوث طفرات مقلقة عند ظهوره في أواخر عام 2021.

وكان الدكتور ريتشارد إبرايت، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة روتجرز من بين هؤلاء الخبراء الذي حذروا من استخدام الدواء العام الماضي. وقال لصحيفة “ديلي ميل”: “إن استخدام مولنوبيرافير في أي دولة سيسهم في ظهور أنواع جديدة من السارس – كوفيد – 2.

وحذر الدكتور ويليام هاسيلتين، المعروف بأنه أحد الخبراء العالميين البارزين في تحليل الجينوم البشري، في أواخر عام 2021 من أن الطريقة التي يعمل بها الدواء فتحت الباب أمام الخطر.

وقال لمجلة “فوربس”: “أنت تضع دواء في التداول يكون طفرة قوية في وقت نشعر فيه بقلق عميق بشأن الطفرات الجديدة”.

وأضاف: ‘لا أستطيع أن أتخيل القيام بأي شيء أكثر خطورة. إذا كنت أحاول خلق فيروس جديد وأكثر خطورة على البشر، فسأطعم جرعة تحت الإكلينيكية [من مولنوبيرافير] للأشخاص المصابين”.

وتمت الموافقة على العقار للاستخدام من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر 2021. وكانت الموافقة مثيرة للجدل بين بعض الخبراء بسبب المخاوف بشأن طفرات الفيروس.

ومع ذلك، فقد أظهر القدرة على تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات الناجمة عن الفيروس بنسبة 50 في المائة في التجارب السريرية.