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3 أهداف لمذكرة التفاهم بين المملكة وعمان في مجال البيئة التحتية للاتصالات
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3 أهداف لمذكرة التفاهم بين المملكة وعمان في مجال البيئة التحتية للاتصالات

3 أهداف لمذكرة التفاهم بين المملكة وعمان في مجال البيئة التحتية للاتصالات

3 أهداف لمذكرة التفاهم بين المملكة وعمان في مجال البيئة التحتية للاتصالات
٠٢:٢٥:٢٠ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العماني.

وأقيم المنتدى مؤخراً بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وطبقاً لبيان الهيئة فإن مذكرة التفاهم التي وقعها كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العماني معالي رئيس الهيئة العمانية الدكتور علي بن مسعـود السنيدي، تهدف إلى الآتي:

أهداف مذكرة التعاون

1- تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات
2- تشجيع تبادل الدراسات المتعلقة بالإعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
3- وضع إطار عمل وتأسيس فريق مشترك لعقد ورش وحلقات حوارية بين الجانبين سنوياً تجمع المشرِّعين والمُصنِّعين والشركات اللوجستية والمستثمرين.

كما يسعى الجانبان من خلال هذه المُذكّرة إلى تطوير برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع الجهات المسؤولة عن المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى العمل على إطار وخطة عمل لحوكمة تحقيق الأهداف المشتركة.

وتأتي هذه المُذكّرة ضمن حرص جميع الأجهزة الحكومية في المملكة وعمان على تحقيق تطلعات القيادتين في دعم العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين والمتمثلة تحديداً بالإعداد لإطلاق أعمال تأسيس منطقة اقتصادية خاصة في محافظة الظاهرة العمانية.

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