والدة مفقودة خميس مشيط تكشف سر المكالمة المجهولة التي ساعدت في العثور عليها

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كشفت والدة مفقودة خميس مشيط عن تفاصيل المكالمة الغامضة التي تلقتها وكانت السبب في لقائها بابنتها “لينا” عقب 3 أشهر من فقدانها، بحسب “العربية نت”.

وقالت أم الطفلة إنها فوجئت بأكثر من 7 اتصالات على جوالها من رقم غريب، وبعد التواصل مع الرقم كان الاتصال من الجهات الأمنية، والتي أبلغتها بالعثور على ابنتها.

الجهات الأمنية

وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية تم إعادتها إلى أبها، وإجراء الكشف الطبي عليها، وظهر أنها سليمة ولله الحمد وأنها تعاني فقط من سوء التغذية.

وأضافت: “الطفلة كانت في حالة نفسية سيئة وترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها عندما ذهبت لأداء الامتحان في آخر لقاء لها”.

الطفلة تتلقى الرعاية الطبية

وتابعت الأم: الطفلة الآن تلقى الرعاية الطبية والأسرية والمتابعة من مستشفى الصحة النفسية بأبها، “وأتقدم بالشكر لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وللجهات الأمنية التي قامت بدور كبير في العثور عليها، وكذلك الشكر لرواد التواصل الاجتماعي للدعم الكبير في العثور عليها والتفاعل الكبير مع قصة ابنتي”

كانت الطفلة قد اختفت بعد أن ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات انتظرت الأم لاستلامها، وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان ولكن دون جدوى.

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