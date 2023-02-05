بيان عاجل من السفارة الأمريكية في الرياض حول حرب أوكرانيا.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تواصل حشد العالم لدعم أوكرانيا في حربها ضد الروس.

أكثر من 50 دولة تشارك أمريكا دعم أوكرانيا

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أن العالم يشهد على تضامن مذهل من الحلفاء والشركاء، مثمنة دور أكثر من 50 دولة وتضامنها مع أوكرانيا التي تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

حزمتان جديدتان من المساعدات الأمنية

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تعتزم اليوم عن تقديم حزمتين جديدتين من المساعدات الأمنية لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن نفسها في وجه الحرب الروسية الوحشية.

وبين أن المساعدات تتضمن قدرات حاسمة للدفاع الجوي ومكافحة الطائرات بدون طيار لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن شعبها، بالإضافة إلى مركبات مشاة مدرعة والمزيد من المعدات التي تستخدمها أوكرانيا بفعالية كبيرة، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخيرة المدفعية والصواريخ التقليدية بعيدة المدى لنظام هيمارس المقدم من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه تم الإذن بالسحب الحادي والثلاثين من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا منذ أغسطس 2021 بموجب تفويض من الرئيس، وهو سحب بقيمة 425 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم وزارة الخارجية بتقديم 1,75 مليار دولار إضافي لدعم أوكرانيا بموجب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية للمساعدة في تعزيز القوات العسكرية الأوكرانية.

وقف الحرب في أوكرانيا فيد يد الروس

وفي نهاية البيان، أكدت واشنطن أن روسيا هي الوحيدة القادرة على وقف هذه الحرب اليوم، مشيرة إلى أن الجميع يقفون متحدين مع أوكرانيا إلى حين أن تقرر روسيا وقف الحرب ومهما تطلب الأمر.

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