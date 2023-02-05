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“مطارات جدة” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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“مطارات جدة” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

“مطارات جدة” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

“مطارات جدة” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠١:١١:٢٩ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- هندسة حلول مؤسسة الأمن السيبراني.

2- رئيس قسم حوكمة الأمن السيبراني والامتثال.

3- مدير مركز الدفاع عن الأمن السيبراني.

4- مدير التطوير التنظيمي.

والمزيد …

متى تأسست الشركة؟

تأسست شركة مطارات جدة (JedCo) في عام 2022م كجزء من برنامج تخصيص قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. تدير شركة مطارات جدة حالياً وتشغل مطار الملك عبدالعزيز الدولي “KAIA” الذي يعد أحد أفضل 100 مطار في العالم، والمركز الثالث كأفضل مطار في الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطار محسّن في العالم.

كما حصلت على المركز الثامن كأفضل مطار في العالم للمطارات بسعة (10-15 مليون مسافر). تتبنى شركة مطارات جدة ثقافة الترحيب بالجميع، وتركز على الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية من خلال بناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين لخلق ميدان من الفرص للمملكة العربية السعودية أثناء خدمة الحجاج والمعتمرين.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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