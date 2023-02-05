بتكلفة 128 مليون ريال.. تنفيذ مشروعي محطة المعالجة والصرف الصحي بعقيق الباحة

تواصل – واس:

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الجنوبي تنفيذ مشروع محطة المعالجة ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.

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تأسيس منظومة الخدمة

وبينت الشركة أن المشروعين البيئيين تجاوزت تكلفتهما الإجمالية (128) مليون ريال، وتضمنا تشييد محطة معالجة بسعة تصميمة (12,500) متر مكعب يومياً، وستعمل كمرحلة أولى بطاقة (6,250) متراً مكعباً يومياً، كما نفذت خطوط وشبكات بلغت أطوالها أكثر من (65) كيلو متراً طولياً.

وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي بهدف تأسيس منظومة الخدمة في قطاع الخدمات البيئية بالمنطقة، وزيادة نسبة التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.

ودعت الشركة عملاءها في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، لتقديم طلبات إيصال توصيلات الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.

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