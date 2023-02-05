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موهوبو الشرقية يحصدون 33 جائزة في معرض إبداع 2023
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موهوبو الشرقية يحصدون 33 جائزة في معرض إبداع 2023

موهوبو الشرقية يحصدون 33 جائزة في معرض إبداع 2023

موهوبو الشرقية يحصدون 33 جائزة في معرض إبداع 2023
٠١:١٠:٣١ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حصد طلاب وطالبات تعليم المنطقة الموهوبون والموهوبات، 13 جائزة كبرى و 20 جائزة خاصة محلية ودولية على مستوى المملكة.

الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

جاء ذلك خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2023، الذي نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. .

وأوضحت وزارة التعليم أن الإنجاز المميز الذي حققه طلاب وطالبات تعليم المنطقة الموهوبون والموهوبات الحاصلين على جوائز كبرى.

رعاية الموهوبين والعناية بهم والاستثمار فيهم

وأكدت أن رعاية الموهوبين والعناية بهم والاستثمار فيهم هو خيار إستراتيجي تسعى لترجمة ذلك على أرض الواقع وتجعله واقعاً ملموساً يعكس الرؤية الطموحة للمملكة.

الجوائز منحتها 19 جهة ومؤسسة وطنية ودولية

يذكر أن الجوائز الخاصة للفائزين منحت من قبل 19 جهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة لأصحابها من المشاريع المتميزة للمواطنين المشاركين في الأولمبياد، والتي استمرت فعالياتها لمدة أربعة أيام، فحصد 9 طلاب و 11 طالبة من تعليم الشرقية على جوائز خاصة، كما فاز 4 طلاب و 9 طالبات بجوائز كبرى.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي المنطقة الشرقية جواز الإبداع موهبة

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