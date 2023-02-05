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“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن يناير
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“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن يناير

“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن يناير

“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن يناير
١٢:٥٧:٢٨ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الثاني عشر من شهر فبراير الجاري.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (اضغط هنا)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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التواصل بشأن ضريبة الاستقطاع

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

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وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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