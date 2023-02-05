عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وحملة اعتقالات في الضفة

تواصل – وكالات:

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك.

جولات استفزازية في ساحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

وحسب وكالة “وفا”، فقد واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، سبعة مواطنين، من عدة مناطق في الضفة، من بينهم الأسير المحرر خضر عدنان من بلدة عرابة.

تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد علي في القدس

فيما شيع مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، فجر اليوم الأحد، جثمان الشهيد الفتى محمد علي “17 عامًا”، إلى مثواه الأخير في مقبرة عناتا.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد في مخيم شعفاط، إلى مسجد أبو عبيدة في بلدة عناتا، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت سلطات الاحتلال، قد سلمت منتصف الليلة الماضية، جثمان الشهيد محمد علي، بعد أن اشترطت إتمام مراسم دفنه في غضون ساعتين من موعد تسليمه.

واستشهد الفتى محمد علي في الخامس والعشرين من يناير الماضي، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر في مخيم شعفاط، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه ورفضت تسليمه لعائلته في حينها.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال ومستوطنيه 36 شهيدًا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة.

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