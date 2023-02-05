بيان عاجل من “الصحة العالمية” عن وباء “كوفيد-19”

تواصل – وكالات:

خلصت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة “كوفيد-19” لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية، فيما يأمل الخبراء الوصول إلى النقطة الانتقالية في مكافحة العدوى.

وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: “في الأسابيع الثمانية الماضية، فقد أكثر من 170 ألف شخص حياتهم بسبب “كوفيد-19”.

وأوضح أن “هذه فقط هي الوفيات المبلغ عنها. نحن نعلم أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير”.

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التخفيف من تأثيره المدمر

من جانبها، قالت لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إنه “في حين أن القضاء على هذا الفيروس من الخزانات البشرية والحيوانية أمر غير مرجح إلى حد كبير، فإن التخفيف من تأثيره المدمر على معدلات الاعتلال والوفيات يمكن تحقيقه ويجب أن يظل هدفًا ذا أولوية”.

ولاحظت اللجنة أن النظم الصحية تكافح للتعامل مع المستويات الحالية لـ “كوفيد-19” بالإضافة إلى الأمراض الأخرى. وأدى الوباء إلى تفاقم النقص في القوى العاملة الصحية العالمية، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

ويقول مستشار الطوارئ بالجامعة الوطنية الأسترالية، ديفيد كالديكوت: “الاستجابة الضعيفة ستكون “جيدة، من الواضح”، من منظور مستجيب الرعاية الصحية الحادة المواجه للأمام. أقسام الطوارئ ممتلئة في جميع أنحاء البلاد، نتيجة للآثار اللاحقة للوباء، مع زيادة الطلب وانخفاض القدرة على التدفق، بسبب شغل أسرّة المستشفيات”.

لكن الواقع الذي لا يزال يواجهه العاملون في مجال الرعاية الصحية لاينعكس في تصرفات عامة الناس، مع انخفاض في الاختبارات وإعداد التقارير على مستوى العالم، ما يسلط الضوء على أحد أكبر التحديات الحالية: التعب الوبائي، الذي يصيب القادة والخبراء أيضًا.

وقالت الطبيبة كارينا باورز من بيرث، أستراليا: “لدينا نقص في العمالة، بما في ذلك في صناعاتنا الحيوية، وإهمال طرق منع انتشار فيروس كورونا في نسيج مجتمعنا سواء من خلال الوفيات الزائدة، أو عدم توفر الرعاية الصحية أو الصعوبات في تعليم الجيل القادم”.

وعلى الرغم من هذه المشاكل المستمرة، فإن العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها بالفعل – أو تخطط لإنهاء أوضاعها الصحية الطارئة قريبا، ما سيعرض المرضى لزيادة تكاليف العلاج.

وتشهد الولايات المتحدة حاليا حوالي 500 حالة وفاة يومية معروفة بسبب الفيروس.

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رسالة تيدروس

وحذر تيدروس: “رسالتي واضحة: لا تقللوا من شأن هذا الفيروس. كانت مفاجأة لنا وستستمر، وستستمر في القتل ما لم نفعل المزيد لتوفير الأدوات الصحية للأشخاص الذين يحتاجون إليها ومعالجة المعلومات المضللة بشكل شامل”.

وعلى الرغم من عدم توطنه بعد، فمن الواضح أن سارس – كوفيد – 2 المتسبب للفيروس قد أصبح ثابتًا بشكل دائم في البشر والحيوانات في المستقبل المنظور، وهذا يعني أنه من الأهمية بمكان الاستمرار في زخم التطعيمات، لا سيما في الأشخاص الأكثر ضعفا، كما تحث اللجنة.

وبالإضافة إلى الاستمرار في التطعيمات، يدعو تقرير الأمم المتحدة إلى مواصلة دعم البحث في الفيروس والعلاجات، والمراقبة المستمرة، والاستخدام المبكر لمضادات الفيروسات، وتعزيز تدابير الحماية أثناء الطفرات، ومكافحة المعلومات المضللة.

ويقول تيدروس: “ما زلنا نأمل في أن ينتقل العالم في العام المقبل إلى مرحلة جديدة، نحد فيها من دخول المستشفيات والوفيات”، حيث “تستطيع الأنظمة الصحية إدارة “كوفيد-19″ بطريقة متكاملة ومستدامة”.