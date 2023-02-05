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“الجوازات” تكشف عن السن القانوني للسفر بدون تصريح مسبق

“الجوازات” تكشف عن السن القانوني للسفر بدون تصريح مسبق

“الجوازات” تكشف عن السن القانوني للسفر بدون تصريح مسبق
١١:٥٣:١٣ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن السن القانوني للسفر خارج المملكة بدون حمل تصريح سفر.

وقالت في حسابها على موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين” “هل أقدر أسافر لدول الخليج بدون تصريح، عمري 21 هجريًا”، إن السن القانوني الذي يسمح لكم بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو (21) سنة فأكثر حسب التاريخ الميلادي”.

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خطوات إصدار تصريح السفر

تسجيل الدخول في موقع أبشر الإلكتروني عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

-إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

-النقر على زر خدماتي.

-الضغط على أيقونة الجوازات.

-الضغط على مربع “مركز الطلبات والرسائل”.

-كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

-النقر على مربع “مديرية الجوازات”.

-الضغط على خيار “تصريح السفر”.

-إرسال الطلب الخاص بك.

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خطوات تجديد جواز السفر إليكترونيًا

وتتيح منصة “أبشر” للمواطنين من عمر 21 عامًا فأكثر، تجديد جواز السفر إلكترونيًا، عبر هذه الخطوات:

-أولاً سداد رسوم جواز السفر.

-الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار خدمات من خدماتي.

-اختيار الجوازات.

-تجديد الجواز الإلكتروني.

-تحديد مدة الجواز.

-الموافقة على الشروط والأحكام.

-اختيار عنوان تسلم الجواز.

-الإقرار بصحة المعلومات المسجلة.

-سداد رسوم توصيل الجواز.

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