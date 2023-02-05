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توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة وكيفية تجديد جواز السفر

توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة وكيفية تجديد جواز السفر

توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة وكيفية تجديد جواز السفر
١١:٤٧:٠٤ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن طريقة وكيفية تجديد جواز السفر.

وقالت الجوازات:  في حال وجود تلف بجواز السفر يرجى حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، ويرجى الاطلاع على الرابط المرفق للإفادة. سعدنا بك ( من هنا ).

تأشيرة خروج نهائي

في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا مهمًا بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة، فيما يتعلق بالخطوات التي يجب القيام بها في تلك الحالة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول قيامه بإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل المنزلي وسحب الإقامة منه، وإرسال بيان يوضح استلام العامل كامل مستحقاته مبصم عليها، ونسخه من تأشيرة الخروج النهائي، لكنه لم يسافر واليوم انتهت مهلة إلغاء التأشيرة ماهي الخطوة القادمة؟.

وأجابت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر” بأنه “في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي، فمن مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقر له يُرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب”.

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تنبيه مهم من “الجوازات” بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة

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